Nothing Phone (1) scontato di 100€ su Amazon

Oggi, girovagando sul portale di Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero interessante. Abbiamo trovato Nothing Phone (1), il midrange più particolare del momento, a soli 399,99€ al posto di 499,99€. Si tratta del modello in configurazione da 8+128 GB e in colorazione Black. Il risparmio è davvero notevole, pari a 100€ sul prezzo di listino e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo. La consegna è veloce con Prime e c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023. Non di meno, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis.

Nothing Phone (1): un ottimo mediogamma ad un prezzo WOW

La sua caratteristica principale è sicuramente l’interfaccia Glyph presente sulla back cover; si tratta di un sistema di illuminazione a LED che si attiva e accende ogni qualvolta che arriva una notifica. Il design comunque richiama i modelli di iPhone 12 e 13, con il frame squadrato in alluminio e i bordi spigolosi. Sempre il pannello posteriore presenta un’estetica aggressiva trasparente, con i componenti in bella vista.

Sotto la scocca poi, batte un potente cuore Qualcomm Snapdragon 778G+, potente e affidabile, in grado di garantire performance uniche e il con modem 5G integrato, il tutto coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e storage veloce da 128 GB.

Il display è composto da un ottimo pannello da 6,55″ con supporto all’HDR10+ e risoluzione FullHD+. È uno schermo OLED con refresh rate da 120 Hz. Ha due fotocamere di punta con sensore principale da 50 Megapixel con apertura f/1.8 che riesce a girare video in 4K e scattare meravigliose immagini anche al buio.

Insomma, non perdete l’occasione di fare vostro questo gioiello a soli 399,99€ grazie agli sconti pazzi di Amazon; siate veloci, perché è un’offerta a tempo limitato. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro, quindi non perdete tempo.

