Nothing Phone (1): online le specifiche del display

Mancano sempre meno al debutto del famigerato Nothing Phone (1); il dispositivo è prossimo al lancio e man mano che ci avviciniamo alla presentazione, scopriamo sempre nuovi dettagli. Di recente abbiamo appreso che ci sarà una back cover trasparente e un SoC Snapdragon sotto la scocca. Dal nuovo leak invece, leggiamo dei dettagli interessantissimi relativi al display del primo smartphone di Carl Pei.

Nothing sta realizzando la campagna teaser per il suo primo terminale; è il CEO stesso che sta rilasciando informazioni poco alla volta. Intanto, si scopre che il debutto dello stesso è previsto per luglio.

Nothing Phone (1): schermo minimal con cornici ridotte

Ora, in vista del lancio alle porte, TechDroider ha rivelato alcuni dettagli sul pannello del gadget; stando a quanto si legge, dovrebbe esserci un pannello OLED FullHD+ da 2400×1080 pixel e pare che non ci saranno cornici… o perlomeno, saranno super sottili.

[EXCLUSIVE] Nothing Phone 1 Display Specs



– 6.55" OLED Display

– 1080 x 2400

– Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc — TechDroider (@techdroider) June 5, 2022

Il portale poi dichiara che Nothing Phone (1) avrà uno schermo da 6,55 pollici con refresh rate da 90 o 120 Hz. La tecnologia dello stesso dovrebbe essere OLED e non dovrebbero mancare chicche tecnologiche come il supporto all’HDR e molto altro ancora.

Sotto la socca potrebbe battere un cuore Qualcomm; secondo le nostre ipotesi, dovrebbe esserci uno Snapdragon 7 Gen 1 (quello appena rilasciato), coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie veloci da 128 GB.

Il sistema operativo sarà, come al solito, Android 12 con skin Nothing UI. Ci saranno tre anni di update e 4 anni di patch per la sicurezza dello stesso. Dovrebbe essre presentato il 21 luglio e potrebbe costare 500 euro. Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito. Intanto, se volete provare un wearable di Carl Pei, vi consigliamo le cuffiette TWS Nothing Ear (1) a 99,99€ su Amazon, con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore. Sono disponibili in due colorazioni: bianco e nero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.