Nothing Phone (1), offerta stellare: oggi lo paghi meno di 320€

Il Nothing Phone (1) è un dispositivo Android innovativo, attualmente in offerta su Amazon a soli 319,00€ invece di 529,00€. Dotato di caratteristiche avanzate, offre un’esperienza utente unica e prestazioni di alto livello.

Il telefono presenta la Glyph Interface, un innovativo sistema di indicatori luminosi che forniscono informazioni chiare e intuitive. Questi pattern luminosi unici indicano chiamate in arrivo, notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro. Questo approccio intuitivo alle interazioni quotidiane rende l’uso del telefono estremamente spensierato.ù

Il Nothing Phone (1) vanta un design sofisticato con vetro Gorilla dual-side per una maggiore resistenza. Il sistema di vibrazione avanzato rende le risposte al tocco realistiche. Cornici simmetriche e telaio in alluminio conferiscono eleganza, leggerezza e durata al dispositivo.

Ottimo anche il comparto fotografico, grazie alla doppia fotocamera da 50MP, che offre dettagli eccezionali in qualsiasi condizione di luce. L’ampio sensore della fotocamera principale con apertura ƒ/1.8 garantisce scatti nitidi, mentre la doppia stabilizzazione dell’immagine assicura risultati stabili. Funzioni intelligenti come il rilevamento della scena consentono di personalizzare le impostazioni fotografiche in modo ottimale.

Il telefono vanta uno schermo OLED da 6,55” con HDR10+, offrendo una resa dei colori eccezionale con 1 miliardo di colori e una fedeltà alla realtà senza precedenti. La frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz assicura interazioni reattive e efficienti dal punto di vista energetico.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il Nothing Phone (1) offre prestazioni veloci e una capacità di archiviazione sufficiente per le esigenze quotidiane.

