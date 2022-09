Nothing Phone (1): MINIMO STORICO su Amazon

Se non ti piace la monotonia e vuoi avere fra le mani qualcosa di unico, allora vuoi Nothing Phone (1). Innovativo in ogni senso. Uno smartphone che tenta in tutto e per tutto, e a mio avviso riesce, a essere originale. Oggi su Amazon trovi Nothing Phone (1) a 477,75 euro, invece che 529 euro.

Questo smartphone ha un display OLED da 6,55 pollici. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G+ con 8GB di RAM e 256GB di memoria per l’archiviazione. Ha una doppia fotocamera da 50MP per scatti eccezionali.

Affidabile, potente, leggero e veloce. Tutto questo condito da un design originale e un sistema operativo Android puro. Non farti scappare questa occasione e scegli di essere diverso dagli altri. Metti subito nel tuo carrello l’unico e inimitabile Nothing Phone (1) a 477,75 euro.

Nothing Phone (1): tutto diverso, tutto stupendo

Sicuramente ciò che salta agli occhi e che lo distingue in maniera evidente dagli altri smartphone è il design. Non è solo esteticamente bello e originale ma anche leggero e resistente. Infatti si presenta con un telaio in alluminio e pesa solo 193 grammi. Ha un vetro Gorilla dual-side che lo rende praticamente indistruttibile.

Doppia fotocamera da 50MP con stabilizzazione dell’immagine, per garantire scatti sempre brillanti e nitidi, anche in condizioni non ottimali. Come dicevamo all’inizio, è installato il sistema operativo Android puro, cioè senza software e applicazioni preinstallate che servono solo ad appesantire il sistema.

Batteria da 4.550 mAh che garantisce un’autonomia di 18 ore di uso continuo o due giorni in stand-by. E poco più di 30 minuti per averlo di nuovo carico al massimo. In più grazie alla tecnologia 5G potrai navigare veloce.

Fiondati su Amazon per ottenere lo smartphone più originale sul mercato. Nessuno sarà uguale a te. Se approfitti ora dell’offerta di Amazon, puoi portarti a casa Nothing Phone (1) a 477,75 euro, invece che 529 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.