Nothing Phone (1): lascia perdere, compra Pixel 6a

La fascia media ha due nuovi protagonisti: Google Pixel 6a e Nothing Phone (1). Nonostante non siano dei top di gamma, questi due smartphone stanno canalizzando l’attenzione dei media e degli utenti, ma per quale motivo?

Semplice: uno è un flagship super interessante che viene proposto al prezzo di un midrange, l’altro invece, è il primo device della neonata startup di Carl Pei, ex cofounder di OnePlus. Costano, rispettivamente, 558,00€ e 499,00€; quale conviene comprare? Scopriamolo insieme.

Google Pixel 6a vs Nothing Phone (1): la mia esperienza

Parto dal principio e cercherò di essere rapido: mi sono approccia al Nothing Phone (1) con l’entusiasmo di un bambino. Finalmente qualcosa di nuovo sul fronte tech; di fatto, la back cover con l’interfaccia Glifo ricca di LED è davvero una novità interessante, ma basta per conquistare il cuore? Mi spiego: l’impressione che ho avuto è che, superati i primi 2 giorni di entusiasmo in cui si tende a giocare con i LED come se ci trovassimo davanti al compositore di suonerie del Nokia 3310, ci si trovi davanti al solito, vecchio, Android phone con una skin minimal (fin troppo), essenziale e pulita. Bello tutto, ma l’effetto wow sparisce presto, fidatevi.

Non voglio poi parlare del software, a mio avviso troppo acerbo e ricco di bug. Il comparto fotografico poi, mi ha fatto impazzire: giravo dei video in cui l’esposizione era più ballerina di Roberto Bolle. Poi, in un secondo momento, le clip prodotte sono risultate fantastiche. Così, random, senza un motivo. L’audio prodotto dai microfoni ogni tanto satura: con una semplice ripresa in stile vlog mi sono trovato del materiale semplicemente inutilizzabile. Difetti di gioventù, certamente, ma dobbiamo segnalarli.

Anche Pixel 6a non è esente da questo problema. A volte ci si trova davanti “alla sagra del bug” con incertezze, rallentamenti, blocchi vari e eventuali e surriscaldamenti anomali (idem per il Nothing che diventa “too much hot”). Le foto del googlephonino sono spaziali: la gamma cromatica e la pasta dell’immagine è di un altro livello. Con occhio da fotografo vi assicuro che gli scatti di questo telefono hanno una qualità che ricorda molto quella degli iPhone. L’estetica poi è frizzantissima e con l’offerta di Amazon lo si porta a casa a 459,00€ con in omaggio le cuffiette Bluetooth Pixel Buds A. Il Nothing Phone (1) costa 499,00€ senza omaggi. Il mio consiglio è: comprate il Pixel, non ve ne pentierete: al netto di tutto è un device concreto che conquista nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.