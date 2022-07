Nothing phone (1): ESCLUSIVA Italiana con WINDTRE

Lo smartphone phone (1) dell’azienda londinese Nothing, che come CEO ha l’ex OnePlus Carl Pei, è attualmente acquistabile mediante invito oppure tramite prenotazione. Nelle ultime ore però, WINDTRE, ha sancito un accordo esclusivo per la commercializzazione dello smartphone in Italia.

I preordini per chi non volesse acquistarlo nei Negozi dell’operatore arancione inizieranno a partire dal 12 Luglio 2022.

Nothing Phone (1): ecco come averlo senza INVITO

Per averlo senza invito sarà necessario attendere la fine del mese di Luglio. Ricordiamo che per ora il distributore ufficiale per l’Italia sarà il carrier WINDTRE. La notizia dell’accordo commerciale è stata confermata da Tommaso Vitali, Chief Marketing Officer di WINDTRE. Vediamo cosa ha dichiarato alla stampa:

Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale. Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane.

Lo smartphone in arrivo nelle prossime settimane è davvero una gioia per gli occhi. Il design è sicuramente ricercato. Tra tutte le cose che si notano spiccano lo châssis trasparente costruito con una cura maniacale utilizzando più di 400 componenti. Il Nothing phone (1) è fatto con materiali riciclati, sia per quanto riguarda l’alluminio sia per la plastica utilizzata in alcuni elementi.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe montare il chipset Snapdragon 778G+ con RAM a partire da 8GB fino ad un massimo di 12GB. A seconda della RAM, la memoria interna varia da 128GB fino ad arrivare a 256GB.

Nella parte frontale, invece, lo smartphone potrebbe avere uno schermo di tipo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e con un refresh rate 90 Hz ed HDR 10+. Infine, la batteria dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh e disporre di Fast Charge a 33 W con ricarica wireless.