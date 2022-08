Nothing Phone (1): alla scoperta dei segreti dell'interfaccia Glifo (VIDEO)

Dal nuovo teardown del Nothing Phone (1) appena pubblicato sul web scopriamo i segreti dell’interfaccia Glifo del primo telefono della neonata startup di Carl Pei. Non di meno, ha analizzato il numero esatto di LED presenti sulla back cover.

Di fatto, prima del debutto, tutti hanno esaltato questo terminale come un prodotto unico nel suo genere per via dell’interfaccia LED Glyph di cui è dotato. Adesso, lo youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything ha eseguito una serie di test sul Nothing Phone (1) e ha rivelato tutti i suoi segreti più intimi. Diamo un’occhiata di seguito.

Nothing Phone (1): cosa scopriamo dal teardown?

Dal video possiamo notare il telefono in tutto il suo splendore ma anche “senza veli”. Nelson ha smontato tutto il device rivelando la struttura completa dell’interfaccia Glyph di cui è dotato.

Il Phone (1) di Nothing presenta un pannelloo particolare in vetro che, una volta rimosso, ci permette di capire che ci sono tanti pezzi di plastica incollati fra loro senza il sostegno delle viti. Solo 10 di queste infatti, tengono salde le parti più generose. Le strisce dei LED sono fissate con il nastro adesivo che cela la tinta gialla dello stesso. Senza questo infatti, i LED sembrano quasi blu anzichè bianchi.

Una volta tolta la parte principale, il Nothing Phone (1) è un telefono come tanti altri, con tanto di bobina per la ricarica wireless e SoC Snapdragon 778G+ al seguito.

In un altro video poi, l’uomo si è messo a contare tutti i LED che presenta il device; ha notato più 900 luci necessarie per l’interfaccia. In poche parole ha trovato poi 468 LED e ha scoperto che sono su entrambi i lati. Facendo un rapido calcolo quindi, ha constatato la presenza di 972 LED effettivi sulla back cover del telefono.

Intanto, se volete acquistarlo, lo trovate in colorazione Black o White a soli 499,00€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

