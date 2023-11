Nothing Phone (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon (12/256 GB)

Il Nothing Phone (1) tocca il nuovo minimo storico su Amazon per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone di Nothing può essere acquistato al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per poter portarsi a casa un dispositivo già iconico. Da notare che in offerta c’è anche la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, disponibile al prezzo di 338 euro. Le offerte sono disponibili tramite i box qui di sotto.

Nothing Phone (1): al minimo storico su Amazon

Il Nothing Phone (1) è lo smartphone da comprare per chi cerca un mid-range veloce e con un design unico nel suo genere. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore e una batteria da 4.500 mAh.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 379 euro per la variante da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche l’offerta dedicata alla versione con 8 GB che costa 338 euro. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito. La promozione resterà disponibile solo per poco tempo.

