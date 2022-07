Nothing Phone 1, il primo update introduce una valanga di novità

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Nothing Phone 1, il primo e tanto atteso medio gamma della nuova azienda di Carl Pei (ex CEO e co-fondatore di OnePlus), arrivano le segnalazioni riguardanti il rilascio di un primo e corposo aggiornamento con all’interno una gran quantità di miglioramenti e novità.

Dal peso di circa 93 MB con il rilascio iniziale in fase di propagazione a partire dall’India, il nuovo firmware va a introdurre diversi miglioramenti per quanto riguarda l’applicazione Fotocamera, il sensore di impronte, la gestione dei consumi, la batteria, l’interfaccia utente e molto altro.

Nothing Phone 1 sta ricevendo il primo aggiornamento software: tutte le novità

Ecco il changelog ufficiale che accompagna l’update:

Introduzione del supporto all’HDR10+

Miglioramento del riconoscimento del sensore di impronta e dell’esperienza di sblocco

Miglioramento della interfaccia dell’applicazione Fotocamera

Ottimizzazione degli effetti relativi all’HDR, le foto ritratto, la modalità di scatto notturno e molto altro

Ottimizzazione dei consumi della batteria

Miglioramento del sistema di notifiche di Nothing OS

Come dicevamo in apertura articolo, l’update è attualmente in propagazione a partire dall’India ma tutti gli utenti muniti del nuovo device possono controllare la presenza del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

