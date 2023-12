Nothing Phone (1) a soli 339€ su Amazon: OFFERTONA imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android dalle alte prestazioni, originale, con un design mozzafiato e una scheda tecnica all’avanguardia, oggi vi proponiamo il meraviglioso Nothing Phone (1) che, nella sua iterazione nera con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, interfaccia Glyph, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, schermo da 6,55″ OLED con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+, costa solo 339,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è un best buy senza paragoni e dispone di tantissime funzionalità esclusive. Andiamo con ordine e osserviamolo nel dettaglio.

Nothing Phone (1): il midrange da comprare oggi

Questo fantastico smartphone di Nothing, la nuova startup di Carl Pei, ex co-founder di OnePlus, è un terminale favoloso; in primo luogo, è originale. Di fatto dispone dell’interfaccia “Glyph”, un innovativo sistema di mini LED che indicano le notifiche in entrata, segnalano lo stato di carica del telefono e molto altro ancora. Si tratta di un nuovo modo di comunicare che sfrutta dei pattern luminosi posti sulla back cover in vetro. A proposito, il design dual-side Gorilla garantisce robustezza e ha le cornici simmetriche che donano un look esclusivo al gadget. Come non citare il telaio in alluminio super resistente.

Ottimo poi il sistema fotografico di bordo: ci sono due sensori da 50 megapixel (quello principale ha l’apertura ƒ/1.8 per scatti sempre nitidi e risoluti) che servono per realizzare video stabilizzati in 4K a 60 fps, ma non solo. Con lil Live HDR potrete personalizzare le luci e le ombre in maniera assolutamente realistica e c’è una Night Mode che vi farà fare foto e clip luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. Come non citare, infine, lo schermo OLED da 6,55″ con supporto all’HDR10+ e con il refresh rate adattivo di 120 Hz. Questo smartphone è un midrange eccellente: costa solo 339,00€ su Amazon, IVA inclusa.

