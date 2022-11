Nothing Phone (1): a questo prezzo non puoi ignorarlo (-100€)

Splendida notizia per tutti coloro che stavano aspettando da tempo un Nothing Phone (1): il midrange più iconico del mercato si porta a casa con 100€ di sconto immediato sul prezzo di listino. La versione con 8 GB di RAM e 128 GB di Storage infatti, può essere vostra con soli 399,99€ al posto di 499,90€. Capite bene che si tratta di un risparmio davvero molto elevato per un telefono uscito da pochissimo sul mercato.

Il device poi, è un gioiello più unico che raro: presenta l’interfaccia Glyph, un modulo di LED che si illumina con le notifiche, con le chiamate e i messaggi in entrata e per varie funzioni. Oltre ad essere potente, il terminale è anche esteticamente bellissimo, con un richiamo ad iPhone 12 ma con una personalizzazione unica nel suo genere.

Nothing Phone (1): a 399,99€ è Best Buy, punto

Il midrange dispone dell’ottimo processore Snapdragon 778G sotto la scocca; è un chip molto affidabile, veloce e performante, che ottimizza prestazioni e consumi in chiave smart. La RAM è da 8 GB e lo spazio interno a disposizione dell’utente è di 128 GB. Non dimenticate che c’è Android 12 con skin personalizzata da Nothing (molto minimal), però presto il telefono riceverà Android 13. Lo schermo è OLED da 6,55″ con refresh rate di 120 Hz.

Fra le varie cose, ricordiamo che lo smartphone dispone della garanzia di Amazon per ben due anni, con supporto tecnico dedicato e assistenza attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e/o con il sistema interno al sito. A 399,99€ è un mediogamma da comprare subito, ma sbrigatevi perché potrebbe andare a ruba. In ultima analisi, con l’iscrizione a Prime c’è incluso nel prezzo l’abbonamento alla piattaforma di streaming video on demand Prime Video con tanti contenuti esclusivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.