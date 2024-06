Nothing Ear (a) in offerta: meno di 90€ per gli auricolari con ChatGPT

Le Nothing Ear (a) sono attualmente in offerta su Amazon a 89€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo originale di 99,00€. Tra le altre cose, queste cuffie sono integrate con ChatGPT, l’IA conversazionale di OpenAI.

Le Nothing Ear (a) presentano un design unico e leggero, con un peso di soli 4,62 grammi per auricolare. Il case trasparente, è accattivante, con un look distintivo diversi da tutti gli altri competitor. Gli auricolari sono dotati di controlli touch personalizzabili e sono certificati IP54 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua, mentre il case è certificato IP55.

Dotati di driver in ceramica da 11mm, gli auricolari offrono un suono ricco di bassi, ideale per gli appassionati di musica con preferenze per ritmi profondi. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è efficace in molte situazioni, con modalità adattiva che regola l’intensità in base all’ambiente.

Le Nothing Ear (a) offrono un’autonomia di circa 5 ore con ANC attivato, estendibile fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Senza ANC, la durata può raggiungere le 8,5 ore per gli auricolari e 40,5 ore complessive con il case. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, rendendoli adatti anche per il gaming.

Per tutti questi motivi, sono una delle nostre opzioni preferite nella fascia sotto ai 100€. Dalle performance complessive al loro bellissimo design: non c’è un solo aspetto in cui le Nothing Ear (a) non lascino il segno. Non perdere questa offerta: le trovi ad 89€ solo oggi.