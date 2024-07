Nothing Ear (a), auricolari Bluetooth con CHATGPT e audio Hi-Res

Un paio di auricolari Bluetooth eccezionali e che riescono a stupire qualunque genere di utente. Sia che tu abbia un telefono Android che iOS, le Nothing Ear (a) sono il modello che fanno sicuramente al caso tuo. Belle, comode e soprattutto con un audio spettacolare per un’esperienza finale che vale la spesa.

Le trovi ora su Amazon a prezzo particolarmente ottimo grazie allo sconto del 14% che fa scendere la spesa finale a soli 84,99€. Se sei interessato non aspettare un minuto in più ma anzi, completa ora l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime.

Nothing Ear (a), gli auricolari Bluetooth che stupiscono sempre

Disponibili in colorazione gialla, le Nothing Ear (a) sono wearable di ultima generazione. Appartengono alla categoria in ear e sono dotate di punte in silicone. Non ti preoccupare perché in confezione non trovi di diverse misure così da poter adattare ogni singolo auricolare al tuo orecchio ed avere un fitting così perfetto da risultare come se fosse stato creato su misura.

Con audio di qualità elevata che rimane il fedele alla realtà e la cancellazione del rumore non hai niente di cui preoccuparsi. Certo, sono presenti anche i microfoni grazie ai quali puoi parlare per ore e ore al telefono senza mai doverti ripetere una singola volta.

Le caratteristiche che rendono uniche queste cuffie sono diverse ma voglio svelarti che al loro interno hai ChatGPT integrato. Cosa significa? Che se hai un telefono dello stesso marchio puoi ottenere aiuto da questo assistente di intelligenza artificiale ogni volta che ne hai bisogno.

Goditi ben 42 ore di autonomia e non scendere mai più a compromessi.

Collegati subito su Amazon dove trovi le magnifiche Nothing Ear (a) ad appena 84,99€ con sconto del 14%. Acquistale con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con gli abbonamenti Prime.