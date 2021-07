Carl Pei ha appena svelato le caratteristiche tecniche e il prezzo di lancio delle prime cuffie TWS del suo brand Nothing, le Ear (1). Non di meno, nell'intervista dedicata, ha parlato anche del brand Essential recentemente acquisito.

Nothing Ear (1): cosa sappiamo?

Questo mese è molto importante per Carl Pei, l'ex co-fondatore di OnePlus che ha lasciato l'azienda lo scorso anno per avviare la propria startup. La nuova società svelerà il suo primo gadget entro la fine del mese e arriverà con il moniker Nothing ear (1). Prima del lancio, l'imprenditore ha concesso un'intervista che rivela dettagli chiave sugli auricolari e sull'azienda.

Design

Parlando con Techcrunch, Pei ha rivelato che il ritardo del debutto di Ear (1) non aveva nulla a che fare con problemi di fornitura ma con il design trasparente. Ha rivelato che realizzare un prodotto trasparente di alta qualità è estremamente difficile in quanto si è dovuto considerare alcuni parametri (magneti e tipo di colla) che non avrebbero avuto importanza se il prodotto fosse stato opaco.

Caratteristiche

Ear by Nothing (1) avrà tre microfoni ad alta definizione e cancellazione attiva del rumore insieme ad altre funzionalità presenti anche su AirPods Pro. Tuttavia, sarà venduto a un prezzo molto conveniente rispetto ai 249 dollari che Apple richiede per le sue cuffie.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie di Nothing (1) avranno un prezzo di 99 dollari negli Stati Uniti, 99 euro in Europa e £ 99 nel Regno Unito. Ciò le rende concorrenti delle Pixel Buds A. Pei ha rivelato di essere in grado di mantenere il prezzo equo perché saranno venduti principalmente online. Il produttore ha rivelato alcune settimane fa che gli auricolari TWS saranno venduti da Flipkart in India e su Amazon nel resto del mondo.

Gli auricolari verranno lanciati prima nel Regno Unito, in India, Europa e Nord America prima di arrivare in Giappone, Corea e altre regioni in seguito. The Nothing Ear (1) saranno annunciate il 27 luglio.

Piani per Essential

Poco dopo la costituzione di Nothing, la società ha acquisito Essential. Nell'intervista, Carl Pei ha rivelato di aver acquisito l'azienda per il suo marchio in quanto era uno dei nomi che volevano dare alla startup prima di scegliere “Nothing”. Ha aggiunto che non solo Essential IP non apparirà nel suo primo prodotto, ma “non hanno intenzione di fare nulla con il brand“!

