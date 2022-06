Nothing come OnePlus: il telefono si comprerà su invito

Il nuovo Nothing Phone (1) si potrà acquistare – almeno inizialmente – solo mediante un sistema di inviti. Se la cosa non vi sembra del tutto “nuova”, vi sveliamo subito il motivo.

Tanti anni fa, OnePlus, brand nato da Carl Pei e Pete Lau, consentiva l’acquisto dei dispositivi solo tramite un sistema di inviti super esclusivo. Tutti facevano a gara per accaparrarsi un biglietto d’ingresso. Caso vuole – ma mica tanto – che Carl Pei è il fondatore di Nothing. Tutto torna, come vedete. Non di meno, questo significa che trovare un Nothing Phone (1) in commercio non sarà un’impresa semplice.

Nothing Phone (1): si comprerà mediante invito

Il debutto del dispositivo è previsto per il 12 luglio a luglio e l’evento si chiamerà “Return to Instinct”; ci sarà un evento in grande stile e non sarà facile reperire il dispositivo nelle settimane a venire. Inoltre, abbiamo appreso, da un video pubblicato su YouTube, che Carl Pei vuole ripercorrere le orme di OnePlus con il suo neonato brand.

La compagnia cinese ha infatti pubblicato un video su YouTube in cui spiega nel dettaglio il processo di produzione, ponendo anche l’accento sul basso impatto aziendale. Il telefono è infatti realizzato in alluminio riciclato.

Nel video emerso sul web, scopriamo anche il perché del sistema ad inviti. La società è una startup, è un’azienda di piccole dimensione che noon riesce a tenere il passo con i giganti, per il momento. Non ha ancora le competenze per vender milioni di smartphone e questa mossa permette di far crescere l’hype verso il brand, nonché di massimizzare le risorse e non posticipare la commercializzazione del gadget stesso.

Inoltre, Pei afferma che ha imparato una preziosa lezione dal primo prodotto lanciato con Nothing, le Ear (1). Il fondatore ha detto che la società, inizialmente, riusciva a vendere solo pochi pezzi alla settimana al momento del debutto delle cuffiette e ha voluto far in modo che non si ripetesse il “problema” con lo smartphone.

