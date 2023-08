Notebook MSI a prezzo AFFARE su Amazon (-36%)

Il rientro dalle vacanze ci regala degli sconti Amazon molto interessanti, come sul notebook MSI Modern 14 che è disponibile al prezzo di soli 449 euro invece di 699, con uno sconto da non perdere del 36%.

La serie Modern di MSI è rinomata per la sua combinazione di stile moderno e prestazioni avanzate e questo modello non fa eccezione. Con uno schermo da 14″ Full-HD con refresh rate di 60Hz, potrai goderti un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, ideale per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento.

Notebook MSI Modern 14 in offerta: la scheda tecnica

Il notebook è alimentato da un processore Intel Core i3-1215U, che offre prestazioni affidabili e veloci per gestire le tue attività quotidiane. La scheda grafica Intel UHD migliora ulteriormente l’esperienza visiva, rendendo più fluida la visualizzazione di video, immagini e grafica.

Con 8GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB M.2 PCIe 3, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e programmi preferiti, e potrai eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

La connettività è un altro punto di forza di questo notebook. Grazie al supporto per il WiFi 6, potrai navigare in Internet ad alta velocità e goderti streaming e download senza interruzioni. Inoltre, il PC è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home, che offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate.

Che tu stia lavorando da remoto, studiando o semplicemente divertendoti, il notebook MSI Modern 14 è il tuo compagno ideale. Leggero, potente e affidabile, ti seguirà ovunque tu vada, garantendoti prestazioni all’altezza delle tue aspettative.

Non perdere l’occasione di acquistare questo notebook a un prezzo scontato del 36%. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungi il notebook MSI Modern 14 al tuo carrello a soli 449 euro anziché 699. L’opportunità di avere prestazioni di alto livello a un prezzo accessibile è ora a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.