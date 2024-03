Notebook Lenovo con Ryzen 7 e 16 GB di RAM: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook completo, veloce ed efficiente ma con un prezzo contenuto, in questo momento, può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Lenovo IdeaPad Slim 3. Il notebook di Lenovo, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 669 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la configurazione in offerta. Il modello è dotato del processore Ryzen 7 7730U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Da notare, inoltre, che il Lenovo proposto oggi in offerta è venduto e spedito da Amazon. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica del notebook di Lenovo disponibile oggi in offerta su Amazon comprende:

il processore Ryzen 7 7730U con 8 Core e 16 Thread

con 8 Core e 16 Thread 16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il sistema operativo Windows 11

una tastiera retroilluminata full size e con layout italiano

il supporto alle reti Wi-Fi 6

Si tratta, quindi, di un notebook davvero completo e ricco di funzionalità che può rappresentare la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un modello con il rapporto qualità/prezzo più elevato possibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la versione descritta del Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 669 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo notebook che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il laptop al carrello.