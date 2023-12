Notebook Lenovo con RTX 3060 al MINIMO STORICO su Amazon (-44%)

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook da gaming. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, il notebook con Intel Core i7-12650H e RTX 3060 è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro, con il 44% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il notebook che, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è acquistabile anche in 12 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook Lenovo oggi in offerta su Amazon è dotato di:

processore Intel Core i7-12650H

16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

con 6 GB di memoria dedicata tastiera retroilluminata con layout italiano

display da 16 pollici con risoluzione Full HD

Windows 11 preinstallato

Si tratta, quindi, di un notebook completo e senza punti deboli, in grado di gestire molto bene tutti i giochi più recenti e di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 al prezzo scontato di 999 euro. Il modello in questione è disponibile al nuovo minimo storico, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.