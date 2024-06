Notebook HP con i5 e 16 GB di RAM: solo 455€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook economico ma completo c’è ora la possibilità di puntare su una nuova offerta Amazon dedicata all’HP 250 proposto in una variante con processore Intel Core i5 di undicesima generazione e ben 16 GB di memoria RAM oltre che 512 GB di SSD. Grazie all’offerta in corso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 455 euro, diventando una delle soluzioni più interessanti per chi cerca un laptop da meno di 500 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Notebook HP in offerta: il rapporto qualità/prezzo è ottimo

Il notebook HP 250 ora disponibile in offerta è dotato di un processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Non si tratta della generazione più recente ma, in rapporto alla fascia di prezzo, questo processore può rappresenta una soluzione ottima, garantendo buone prestazioni generali in tutti i principali contesti di utilizzo.

Per la navigazione web, lo studio e il lavoro d’ufficio, infatti, le prestazioni saranno ottime. Ci sono poi anche 16 GB di memoria RAM oltre a 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook HP con un prezzo scontato di 455 euro. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il laptop al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Il notebook è spedito direttamente da Amazon.