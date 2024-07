Notebook da gaming HP con RTX 4050 in super offerta su Amazon (-40%)

HP Victus 16 è uno dei notebook da gaming più interessanti per chi è alla ricerca di un portatile da meno di 1.000 euro. Il nuovo calo di prezzo registrato in queste ore, grazie alla nuova offerta Amazon, rende il laptop in questione decisamente più interessante. La versione con processore Intel Core i5-13500H e scheda video NVIDIA RTX 4050 è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.499 euro, con il 40% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ora, il notebook è al prezzo giusto ed è un acquisto sicuramente consigliato per chi cerca un nuovo notebook da gaming. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che sono inclusi 3 mesi di Game Pass gratis. C’è anche la versione con RTX 4060 in offerta al prezzo scontato di 1.019 euro (-38%).

HP Victus 16: la scelta giusta per un notebook da gaming “economico”

La scheda tecnica di HP Victus 16 comprende:

il processore Intel Core i5-13500H

la scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata

con 6 GB di memoria dedicata display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz

con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

una tastiera retroilluminata con layout italiano e tastierino numerico laterale

il sistema operativo Windows 11

Con l’offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare HP Victus 16, nella variante descritta, al prezzo scontato di 899 euro, con il 40% di sconto rispetto al listino. Il modello è venduto direttamente da Amazon.