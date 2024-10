Notebook da gaming ASUS a 599€ su Amazon: un'occasione da non perdere

Il notebook ASUS TUF Gaming A15 è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Si tratta di un modello “low cost” che può rappresentare l’occasione giusta per chi ha un budget ridotto. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

ASUS TUF Gaming A15 al minimo su Amazon

Il notebook ASUS TUF Gaming A15 è dotato del processore Ryzen 5 7535 HS/H abbinato alla scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz.

Il modello in questione ha 8 GB di RAM (ma è possibile aggiungere un modulo di RAM extra con pochi euro) e 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 ed è presente una tastiera con retroilluminazione RGB.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS TUF Gaming A15 con un prezzo scontato di 599 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate e, quindi, di dilazionare la spesa per un periodo di tempo più lungo.

Il notebook è venduto direttamente da Amazon e, in questo momento, rappresenta il modello low cost da comprare per chi è alla ricerca di un laptop potente, sia lato CPU che GPU, e in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, permettendo anche il gaming (con la possibilità di aumentare RAM e storage).

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.