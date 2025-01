Notebook da Gaming con AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB

Se fai alla svelta oggi puoi avvalerti in una promozione spettacolare che ti permette di avere un computer portatile da Gaming eccezionale a un ottimo prezzo. Dunque non aspettare che sia tardi, vola su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook da Gaming AOC a soli 450,49 euro, anziché 529,99 euro. Per averlo a questa cifra inserisci codice promozionale QNJB7Q9O al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 15% che ti fa risparmiare bagnare la bellezza di oltre 79 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su un laptop dalle grandi prestazioni che potrai utilizzare per giocare ai tuoi videogame preferiti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook da Gaming potentissimo a prezzo vantaggioso

È indubbiamente il rapporto qualità prezzo che rende il Notebook da Gaming AOC uno dei migliori acquisti nella categoria che puoi fare oggi. Nonostante il suo basso costo si presenta con un ottimo scomparto hardware. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 5825U a 8 Core, supportato da ben 16 GB di RAM.

Troviamo poi un SSD da 512 GB che ti consente di archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Possiede la scheda grafica AMD Radeon Vega 8 e un generoso display da 16,1 pollici con risoluzione 1920 x 1080 p dotato di bassa emissione di luce blu. Ha un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di appena 1,8 mm. Possiede le tecnologie di connessione WiFi 6 e Bluetooth 5.2 che garantiscono la massima velocità. Inoltre ha due porte USB 3.2 con trasferimento dati a 5 Gbps, una porta HDMI, uno slot per schede TF è un ingresso Jack da 3,5 mm per cuffie.

Insomma una vera potenza che potrai ottenere a un prezzo decisamente inferiore. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook da Gaming AOC a soli 450,49 euro, anziché 529,99 euro. Per averlo a questa cifra inserisci codice promozionale QNJB7Q9O al momento del pagamento. Concludi adesso il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.