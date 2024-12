Notebook Acer da 15,6" con Ryzen 7 e 32GB di RAM in sconto di 104€

Devi acquistare un computer portatile che sia performante ma non vuoi spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questa fantastica offerta che sto per segnalarti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Notebook Acer con Ryzen 7 a soli 544,30 euro, invece che 649 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 16% che quindi in questo momento ti permette di risparmiare più di 104 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook Acer con Ryzen 7 a prezzo favoloso

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questo Notebook Acer è veramente impareggiabile, difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Ha un generoso display da 15,6 pollici FHD e una cornice molto sottile per una maggiore visione. Molta la scheda grafica AMD Radeon R7 e come sistema operativo troverai Windows 11. Possiede una tastiera compatta con retroilluminazione e un touchpad generoso e sensibile.

Regala straordinarie prestazioni grazie al potente processore Ryzen 7 5700U che arriva fino a 4,3 GHz ed è supportato dalla bellezza di 32 GB di RAM inoltre possiede un SSD da 512 GB che ti permette di archiviare tutto quello che vuoi senza fare sacrifici. Ha ben 3 uscite USB con interfaccia 3.2, una porta HDMI, una porta USB Type-C e un ingresso per il cavo LAN. Possiede la tecnologia WiFi 6 e ha un peso di appena 1,7 kg.

Tutte le caratteristiche di questo fantastico portatile, unito a un prezzo decisamente vantaggioso, lo rendono il migliore acquisto di oggi. Dunque non perdere tempo perché ci sono pochissime unità disponibili. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Notebook Acer con Ryzen 7 a soli 544,30 euro, invece che 649 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.