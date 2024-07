Notebook da 15,6 pollici con SSD da 512 GB e 12GB di RAM a SOLI 229€

Se hai bisogno di un computer portatile che garantisca buone prestazioni senza però dover sborsare un occhio della testa, allora non perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook Teclast a soli 229,99 euro, invece che 269,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto di ben 40 euro sul totale. Questo computer portatile è leggero e ha un display dai colori vividi per immagini più realistiche. Possiede un ottimo scomparto hardware e costa poco. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook Teclast a prezzo minuscolo

Chiaramente è il prezzo a rendere questo uno dei migliori Notebook del momento, ma non è l’unica cosa interessante. È dotato di un processore Intel con la bellezza di 12 GB di RAM per garantire velocità di calcolo elevate e un SSD da 512 GB per archiviare di tutto senza sacrifici.

Ha un display da 15,6 pollici FHD con risoluzione 1920 x 1080 p e una cornice sottile. Pesa solo 1,65 Kg e possiede una tastiera full-size con trackpad integrato bello grande e sensibile. Monta una batteria da 38.000 mAh in grado di durare tantissimo e gode di porte USB 3.0, HDMI e slot per scheda microSD.

Insomma è una vera forza della natura e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Notebook Teclast a soli 229,99 euro, invece che 269,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.