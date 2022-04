Nostalgia time con Crash Bandicoot per PS4: approfitta dell'offerta (-44%)

Sei in un momento fortemente nostalgico e ti piacerebbe rivivere le avventure dei primi tre Crash Bandicoot? Non ti rimane che approfittare dell'ultima offerta Amazon: la N.Sane Trilogy per PS4 è in promozione infatti a soli 22,49€, grazie ad uno sconto del 44% applicato al prezzo di listino.

Venduta e spedita da Amazon, la raccolta sarà a casa tua già domani se l'acquisti nelle prossime ore e disponi di un abbonamento a Prime.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: rivivi la storia con la raccolta per PS4

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy è una collection che include i primi tre storici episodi della serie per PlayStation, rivisti con una grafica moderna e alcuni bonus aggiuntivi. In questa edizione infatti potrai sperimentare anche due livelli totalmente nuovi, Stormy Ascent e Future Tense.

Per il resto, i giochi inclusi sono quelli che conoscevi ai tempi della tua infanzia. Dei platform che hanno fatto la storia del genere e del videogioco, conosciuti e amati in tutto il mondo praticamente da chiunque abbia vissuto l'epoca d'oro della prima PlayStation e non solo. La raccolta ti permette di riviverli con grafica moderna e in alta definizione, in cui riprenderai i panni del marsupiale più matto e amato delle Wumpa Island.

Tre giochi storici insomma al prezzo di uno, anzi anche meno, perché grazie alla nuova offerta primaverile Amazon puoi acquistare il pacchetto completo a 22,49€, al prezzo più basso di sempre mai proposto sul sito. Un'occasione dunque imperdibile, ma ti consigliamo di affrettarti: si tratta infatti di un'offerta limitata e potrebbe finire molto presto.