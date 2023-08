Norton VPN al 20% di sconto? Ecco qualche buon motivo per sceglierla

Una VPN è un servizio fornito agli utenti da un provider, che permette loro di connettersi a una rete virtuale privata e – di conseguenza – proteggere il proprio traffico Internet, mantenendo la navigazione sempre anonima e sicura. Negli anni, le VPN sono diventate un vero must e hanno iniziato a spopolare fra gli utenti. Ma quale è la migliore?

Tra i nomi più noti c’è sicuramente quello di Norton, che tra i suoi numerosi servizi offre anche la propria Norton Secure VPN, che ti permette di proteggere le tue informazioni sensibili come password, estremi bancari e numeri di carte di credito con uno sconto del 20% sul primo anno di abbonamento.

Ecco perché dovresti scegliere Norton Secure VPN

Non tutti i provider sono uguali. Norton è tra i più sicuri e affidabili, che basa i propri valori sulla completa privacy dell’utente e sulle funzionalità che gli può offrire. Ecco alcuni motivi per cui dovresti scegliere proprio Norton Secure VPN:

Norton rileva automaticamente le reti compromesse e non sicure per proteggerti in ogni momento;

Ti connetti in modo sicuro ai tuoi siti preferiti dove vuoi, a casa o in viaggio ;

; Navigazione sempre anonima, protetta da un tunnel crittografato che impedisce a chiunque di vedere cosa stai facendo online;

che impedisce a chiunque di vedere cosa stai facendo online; Interruttore di sicurezza : se la connessione VPN si interrompe, disconnette automaticamente il dispositivo da Internet per tutelare la privacy;

: se la connessione VPN si interrompe, disconnette automaticamente il dispositivo da Internet per tutelare la privacy; Funzionalità split tunneling per proteggere e rendere anonimi i dati riservati senza perdere l’accesso ai servizi locali;

per proteggere e rendere anonimi i dati riservati senza perdere l’accesso ai servizi locali; Politica no-log: Norton non traccia, né memorizza le tue attività online.

Norton Secure VPN è disponibile per una vasta gamma di dispositivi: Windows, Mac, Android, iPad e iPhone, tanto per citarne alcuni. Il prezzo dell’abbonamento, sempre scontato al 20% grazie alla speciale promozione sul primo anno di servizio, varia in base al numero di dispositivi che desideri proteggere.

Non sei sicuro? Puoi testare la connessione privata di Norton per trenta giorni senza alcun costo. È tuttavia richiesto un metodo di pagamento valido per avviare la prova: al termine, si rinnova automaticamente a meno che tu non scelga di annullare il rinnovo.

