Norton Small Business: la soluzione contro il ransomware

La protezione dei propri dati sensibili e quelli dei clienti, oltre che delle reti e delle risorse digitali, è un aspetto fondamentale nell’ambito della sicurezza informatica di un’azienda. Il rimedio più efficace è l’utilizzo di un pacchetto all-in-one in grado di prevenire violazioni dei dati, accessi non autorizzati alle reti aziendali e perdite finanziarie.

Uno dei prodotti migliori in questo senso è Norton Small Business, software sviluppato da Norton Antivirus e pensato per le piccole aziende che dispongono di un minimo di 5 a un massimo di 20 dispositivi elettronici. Grazie all’offerta in corso, è possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni, nonché usufruire di uno sconto del 30% per 12 mesi sul piano annuale, con prezzi a partire da 69,99 euro.

Le funzionalità di Norton Small Business

Uno dei fiori all’occhiello di Norton Small Business è l’utilizzo di un antivirus in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di proteggere i dispositivi aziendali da virus, malware e i temibili ransomware, che spesso e volentieri mettono in scacco le aziende più piccole impreparate. Oltre all’antivirus, il prodotto di Norton offre un potente firewall con l’obiettivo di impedire ai cybercriminali di intrufolarsi nella rete aziendale.

Un altro utile servizio per contrastare i ransomware è il backup del PC nel cloud, come atto di prevenzione per la perdita dei dati aziendali (eventualità collegata spesso e volentieri ai ransomware appunto, ma anche al furto del PC o ad errori del disco rigido). Nel piano Standard, lo spazio messo a disposizione da Norton per l’archivio di file e cartelle in uno spazio cloud sicuro è pari a 250 GB.

Tra le altre funzionalità, si annoverano l’implementazione di un browser privato, un gestore di aggiornamenti, un servizio VPN, un robusto password manager e il tool Utilities Ultimate per ripulire il PC Windows.

Grazie all’offerta in corso sul sito ufficiale, Norton Small Business è in offerta a 69,99 euro per i primi 12 mesi invece di 99,99 euro (30% di sconto), a cui si aggiunge una prova gratuita di 30 giorni.