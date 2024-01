Norton sconta una selezione di antivirus fino al 71%

Norton offre, con una promozione a tempo limitato, la sua massima protezione con risparmi fino al 71% su abbonamenti selezionati, inclusi Norton 360 e Norton AntiVirus. Un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di una protezione totale per tutti i suoi dispositivi.

I piani in offerta sono:

Norton AntiVirus Plus – SCONTO del 42% a 19,99 euro

– SCONTO del 42% a 19,99 euro Norton 360 Standard – SCONTO del 60% a 29,99 euro

– SCONTO del 60% a 29,99 euro Norton 360 Deluxe – SCONTO del 71% a 29,99 euro

– SCONTO del 71% a 29,99 euro Norton 360 Premium – SCONTO del 65% a 39,99 euro

Scegli Norton 360 Premium per un piano completo

Norton 360 Premium offre una gamma completa di funzionalità per garantire la tua sicurezza online, inclusa una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni che ti permetterà di testare la potenza di Norton senza rischi. Ecco alcune delle caratteristiche, che si applicano su tutti i dieci dispositivi supportati, che renderanno la tua esperienza online più sicura:

Secure VPN : naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale, proteggendo i tuoi dati sensibili da occhi indiscreti

: naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale, proteggendo i tuoi dati sensibili da occhi indiscreti Password Manager : genera e gestisci facilmente password sicure per proteggere le tue credenziali online

: genera e gestisci facilmente password sicure per proteggere le tue credenziali online Backup del PC nel Cloud : prevenire la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido o ransomware con il backup automatico nel cloud.

: prevenire la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido o ransomware con il backup automatico nel cloud. Protezione Minori : supervisiona le attività online dei tuoi figli e assicurati che esplorino il web in sicurezza

: supervisiona le attività online dei tuoi figli e assicurati che esplorino il web in sicurezza Dark Web Monitoring: ricevi avvisi immediati se le tue informazioni personali compaiono nel Dark Web, proteggendo la tua identità online

Approfitta degli sconti Norton su una selezione di abbonamenti: potrai risparmiare fino al 71%. La promozione è a tempo limitato e potrebbe terminare in qualsiasi momento, perciò se vuoi la massima protezione per i tuoi dispositivi questo è il momento giusto per acquistare il piano più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.