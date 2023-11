Norton: l'antivirus per i gamer è in offerta al 65% di sconto

Gli amanti dei videogiochi sanno quanto sia importante mantenere al sicuro i propri dispositivi, account di gioco e risorse digitali. Per questo motivo Norton 360 for Gamers offre una protezione avanzata a un prezzo imbattibile. Questo noto e potente antivirus ti permette di proteggere fino a 3 dei tuoi dispositivi, che siano PC, Mac, smartphone o tablet, con uno sconto del 65%. Per il tuo primo anno, puoi ottenere questa protezione completa per soli 34,99 euro invece di 99,99 euro.

Le funzionalità che proteggono il tuo gioco online

Vuoi che i tuoi giochi girino al massimo delle prestazioni? Norton Game Optimizer è qui per aiutarti. Questa funzione innovativa integrata rileva automaticamente i tuoi giochi e ottimizza le risorse del tuo PC per garantirti la migliore esperienza di gioco possibile. Elimina i ritardi e i rallentamenti FPS causati dalle app in background e ottieni il massimo dalla tua attrezzatura.

Norton 360 for Gamers offre una serie di funzionalità di sicurezza pensate appositamente per te:

Monitoraggio costante del Dark Web alla ricerca delle tue informazioni personali, inclusi i tuoi gamertag , nomi utente e indirizzi e-mail;

alla ricerca delle tue informazioni personali, inclusi i tuoi , nomi utente e indirizzi e-mail; Secure VPN: naviga in modo anonimo e sicuro, nascondendo il tuo indirizzo IP e proteggendoti da attacchi DDoS , doxing e SWATing;

, e Protezione dalle minacce in tempo reale: la sicurezza avanzata di Norton ti protegge da malware , attacchi di phishing via chat, SMS ed e-mail e da falle di sicurezza nei giochi e sui siti web;

ti protegge da , attacchi di via chat, SMS ed e-mail e da falle di sicurezza nei e sui siti web; 50 GB di backup nel Cloud : archivia ciò che vuoi online, liberando spazio sulle tue unità;

: archivia ciò che vuoi online, liberando spazio sulle tue unità; Protezione per i minori: imposta limiti di tempo di gioco e controlla l’accesso alle app non appropriate sui dispositivi desktop e mobili;

Password Manager: memorizza in modo sicuro password complesse, dati delle carte di credito e altre credenziali online.

Norton ha oltre 25 anni di esperienza nella sicurezza informatica e blocca oltre 7 milioni di minacce al giorno. Questa esperienza è stata impiegata per sviluppare Norton 360 for Gamers, un prodotto che va oltre un semplice antivirus. Offre protezione da minacce informatiche e un VPN per difendersi da attacchi DDoS, doxing e SWATing.

Norton 360 for Gamers non offre solo una protezione completa ma anche un servizio di supporto clienti incluso nell’abbonamento. Inoltre, hai la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni per gli abbonamenti annuali. Non perdere l’opportunità: grazie alla promozione in corso, ottieni Norton 360 for Gamers a soli 34,99 euro per il tuo primo anno, con uno sconto pari al 65%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.