Norton Antivirus: sconto Black Friday, risparmi 45 euro

Il periodo del Black Friday coincide anche con uno sconto importante per Norton Antivirus, in particolare nella sua edizione che include anche soluzioni pensate per la tua privacy online.

Parliamo di Norton 360 Standard che puoi avere adesso a soli 29,99 euro invece di 74,99. Lo acquisti ora e sei protetto per un anno: poi potrai decidere se rinnovare o disdire.

Cosa ti offre Norton Antivirus, il software di sicurezza più famoso e amato

Con Norton 360 Standard hai un pacchetto completo che include:

La protezione dalle minacce in tempo reale di Norton Antivirus , che contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti e quelle di ultima generazione.

, che contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti e quelle di ultima generazione. Una VPN sicura con cui navigare in anonimo e in totale sicurezza senza essere tracciato. Inoltre, con la crittografia avanzata mantieni sicure e private le informazioni che invii e ricevi.

con cui navigare in anonimo e in totale sicurezza senza essere tracciato. Inoltre, con la crittografia avanzata mantieni sicure e private le informazioni che invii e ricevi. Smart Firewall per PC o Mac che controlla le comunicazione tra il tuo e altri computer bloccando qualsiasi traffico non autorizzato

che controlla le comunicazione tra il tuo e altri computer bloccando qualsiasi traffico non autorizzato Password Manager per gestire, memorizzare e generare facilmente password e credenziali inattaccabili dai malintenzionati

per gestire, memorizzare e generare facilmente password e credenziali inattaccabili dai malintenzionati SafeCam per PC che ti avvisa di qualsiasi tentativo non autorizzato di accedere alla tua webcam

Il prezzo, visto cosa è offerto da questo bundle, è praticamente un regalo: solo 29,99 euro per una soluzione completa veramente di tutto, dal pluripremiato antivirus fino ad una VPN, un servizio che di solito pagheresti a parte.

Con il tuo abbonamento sei libero di proteggere 1 PC, Mac o smartphone e tablet iOS e Android a tua scelta.

