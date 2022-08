Norton Antivirus Plus in offerta a 19 euro e proteggi la tua privacy

Norton Antivirus Plus non è solo un comune…antivirus, ma un pacchetto di sicurezza completo che pensa anche alla tua privacy. Oggi, e ancora per pochissimo tempo, puoi abbonarti per 1 anno a soli 19,99 euro. Approfitta dello sconto del 42% e risparmia quasi la metà su una piattaforma che mette al sicuro le tue informazioni personali e protegge i tuoi dispositivi.

Abbonandoti adesso hai subito la protezione garantita per 1 PC o 1 Mac a tua scelta. Paghi e non ci pensi più per un anno: poi potrai decidere se rinnovare o disdire.

Norton Antivirus Plus in offerta: perché non è solo un antivirus

Nell’epoca contemporanea si tende un po’ a sottovalutare l’utilità di un antivirus Premium, ma adesso ti spieghiamo perché dovresti approfittare dell’offerta per acquistare Norton Antivirus Plus.

Da una parte hai quello che ti aspetti: una protezione dalle minacce in tempo reale che ti aiuta a proteggerti da quelle esistenti ed emergenti e a a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando fai l’accesso online.

Tuttavia non c’è solo questo, perché compreso nel prezzo trovi anche un password manager completo di strumenti utili per generare, memorizzare e gestire in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Ti sembra poco? Allora considera anche la presenza della possibilità di effettuare il backup del PC in cloud, in modo da salvare file e documenti importanti come misura preventiva.

Per finire, tanto per non farsi mancare niente, hai anche uno smart firewall sia per PC che per Mac, che monitora le comunicazioni tra il tuo e altri computer bloccando il traffico non autorizzato.

Tutto questo può essere tuo a soli 19,99 euro per un anno. Approfitta dell’offerta e acquista adesso la tua licenza annuale a Norton Antivirus Plus. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire di una garanzia di rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto.

