Norton Antivirus in sconto: La tua sicurezza digitale a prezzi ridotti

Oggi, la sicurezza online è più importante che mai. Ogni giorno vengono create e diffuse nuove truffe digitali, ed è essenziale proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali. Norton Antivirus, da sempre leader nella protezione informatica, offre una gamma di piani in sconto che combinano sicurezza avanzata e convenienza, assicurandoti una protezione completa senza svuotare il portafoglio.

Protezione e affidabilità a portata di mano con Norton Antivirus

Norton Antivirus si distingue per la sua capacità di offrire una protezione robusta e affidabile, garantendo la massima sicurezza con semplicità d’uso e accessibilità. Ecco i piani disponibili:

Norton AntiVirus Plus : il punto di partenza ideale per chi cerca una protezione essenziale. A soli €19.99 per il primo anno , offre difesa efficace contro virus, malware e ransomware, con 2 GB di backup nel cloud per la sicurezza dei tuoi dati.

: il punto di partenza ideale per chi cerca una protezione essenziale. A soli , offre difesa efficace contro virus, malware e ransomware, con per la sicurezza dei tuoi dati. Norton 360 Standard : disponibile a €29.99 per il primo anno , include funzionalità aggiuntive come una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud , ideale per chi desidera una protezione più ampia.

: disponibile a , include funzionalità aggiuntive come una e , ideale per chi desidera una protezione più ampia. Norton 360 Deluxe : lka scelta migliore per famiglie o chi possiede più dispositivi. A €34.99 per il primo anno , protegge fino a 5 dispositivi e include Dark Web Monitoring , Protezione minori , e 50 GB di backup nel cloud .

: lka scelta migliore per famiglie o chi possiede più dispositivi. A , protegge fino a 5 dispositivi e include , , e . Norton 360 Premium: il top di gamma, a €44.99 per il primo anno, offre protezione per fino a 10 dispositivi, con 75 GB di backup nel cloud e tutte le funzionalità avanzate di Norton.

Oltre a questi piani, Norton va oltre la semplice protezione antivirus. Con Norton Secure VPN, a €39.99 per il primo anno, puoi navigare in sicurezza e privacy, mentre Norton Mobile Security, a €9.99 per il primo anno, assicura che anche i tuoi dispositivi mobili siano protetti dalle minacce online.

Un investimento nella tua sicurezza Digitale

Scegliere Norton Antivirus significa investire nella tua sicurezza digitale. Con queste offerte, hai la possibilità di proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali a prezzi vantaggiosi. Non lasciare che le minacce informatiche mettano a rischio la tua sicurezza online. Approfitta ora delle offerte e assicurati una protezione completa e affidabile, visita il sito di Norton per scoprire di più e scegliere il piano che fa per te. Proteggi te stesso e i tuoi cari con Norton Antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.