Norton Antivirus, il più venduto, ora è in offerta per Natale

Non poteva certo mancare Norton Antivirus tra le aziende che hanno preparato promozioni specifiche per la stagione natalizia.

In questo caso parliamo di Norton 360 Premium, il livello di protezione massima che può offriti la suite di sicurezza più venduta e famosa, che può essere tuo con uno sconto esclusivo di 65 euro.

Norton Antivirus: il pacchetto 360 Premium in sconto per Natale

Con Norton 360 Premium hai la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android.

Parliamo della soluzione più completa per garantirti una protezione multilivello per i tuoi device e la tua privacy online dato che, oltre alla protezione dalle minacce in tempo reale, ti permette di avere anche una VPN sicura con cui navigare in anonimo e maggiore sicurezza senza tracciamento delle attività.

Non finisce qui: il pacchetto include nel prezzo anche un Password Manager che ti offre strumenti per generare, memorizzare e gestire in modo più facile password, credenziali e dati di carte di credito.

Per non farsi mancare niente, hai anche il backup del PC nel cloud, la protezione minori, un sistema che ti avvisa dei tentativi fraudolenti di accedere alla tua webcam e, soprattutto, Dark Web Monitoring, una tecnologia esclusiva Norton che monitora e ti informa se vengono trovate le tue informazioni personali nel Dark Web.

Tutto questo può essere tuo grazie all’esclusiva offerta di Natale con ben 65 euro di sconto. Sarebbe un peccato non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.