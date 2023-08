Norton 360 Standard: completa sicurezza online al 60% di sconto

Arrivano gli sconti in casa Norton: il noto antivirus ha infatti reso disponibile il suo piano Norton 360 Standard con uno sconto del 60% sull’abbonamento annuale (valido per il primo anno): un pacchetto di sicurezza completo per il tuo dispositivo, un’opportunità unica per garantirti tranquillità online, a soli 29,99 euro all’anno anziché 74,99 euro (il prezzo di listino).

Non solo antivirus, ma anche VPN (e molto altro)

Norton 360 Standard è dotato di un avanzato sistema antivirus che lavora instancabilmente per rilevare e bloccare le minacce esistenti ed emergenti. Le tue informazioni finanziarie, dati sensibili e la tua privacy saranno costantemente al sicuro. Ma cos’altro offre?

Ad esempio una VPN sicura che ti permette di navigare anonimamente e in modo assolutamente protetto online. Altre funzioni sono lo smart firewall che impedisce accessi non autorizzati e un utilissimo password manager che ti consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali online (inclusi dati delle carte di credito).

Il provider mette anche a disposizione 10 GB di spazio di archiviazione cloud per salvare e conservare in un luogo completamente sicuro i tuoi documenti, fotografie, ricordi e molto altro ancora. Infine c’è SafeCam per PC: una funzione unica, che ti avvisa in caso di tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam.

Norton 360 Standard offre un pacchetto completo che include antivirus, VPN, password manager e backup nel cloud, tutto in un’unica soluzione. Con lo sconto del 60% sul primo anno di abbonamento, a soli 29,99 euro, questa è un’opportunità da non perdere per garantire la tua sicurezza online. Non mettere a rischio la tua vita digitale, affidati a Norton per una protezione senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.