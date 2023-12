Norton 360 Premium, un antivirus e tanti strumenti per la sicurezza al 60% di sconto

Norton 360 Premium è la soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online. Con un eccezionale sconto del 60% sul primo anno, ora è il momento ideale per garantirti la massima sicurezza a un prezzo irresistibile: soltanto 44,99 euro invece di 114,99.

I vantaggi inclusi nell’abbonamento Norton

Norton 360 Premium offre una difesa robusta contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker, assicurando che le tue informazioni riservate e finanziarie siano al sicuro quando navighi online. In più, la VPN inclusa nell’abbonamento ti consente di navigare in modo anonimo e sicuro, senza tracciamenti delle attività. Per non parlare del password manager integrato, che semplifica la gestione delle tue credenziali online.

Altri vantaggi inclusi nell’abbonamento Norton 360 Premium sono il backup nel cloud, che ti protegge da perdite di dati causate da errori imprevedibili, furti e ransomware. Potrai inoltre gestire le attivazione dei tuoi figli con le opzioni di parental control, che ti permettono di offrire loro un ambiente online sicuro e tutto da esplorare, e monitorare costantemente il dark web alla ricerca di compromissioni delle tue informazioni personali. Ultimo strumento – ma non per importanza – è SafeCam: un tool utilissimo che ti avvisa nel caso di tentativi di accesso non autorizzati alla tua webcam.

Scegli la sicurezza online con Norton 360 Premium e risparmia il 60% sul tuo abbonamento per il primo anno. A soli 44,99 euro, riceverai protezione per 10 dispositivi, 75 GB di backup nel cloud, e una garanzia di rimborso completo entro 60 giorni. Norton è così certo dell’efficacia della propria protezione che offre la “Promessa Protezione Virus”: se il tuo dispositivo viene colpito da un virus che Norton non riesce a rimuovere, verrai rimborsato.

