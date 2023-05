Norton 360 Premium: l'antivirus completo a meno di 4€ al mese

Con Norton 360 Premium attivi una protezione totale sul tuo dispositivo a meno di 4 euro al mese. La sua app universale e multidispositivo è perfetta per mettere in sicurezza la tua identità digitale e i tuoi dati personali. In un’unica soluzione hai tutto quello che server alla tua privacy online. Acquista subito il tuo abbonamento.

Cosa ha in più rispetto agli altri antivirus? Primo, una potente VPN che ti permette di navigare in modo del tutto anonimo e con maggiore sicurezza grazie alla rete privata virtuale. Tutte le informazioni inviate e ricevute sono completamente illeggibili grazie alla crittografia di livello superiore in grado di mantenere privati dati, password e dettagli bancari.

Poi hai anche un Password Manager in grado di generare e proteggere password, carte di credito e credenziali online. Ben integrato con la suite di Norton 360 Premium, dispone di un’app multidispositivo che può essere utilizzata con tutti i device e un’estensione compatibile con molti browser. La praticità sta nella possibilità di riempire automaticamente i campi di accesso con le credenziali corrette.

Norton 360 Premium: efficace, semplice ed economico

Norton 360 Premium è la soluzione efficace, perché non sbaglia un colpo, semplice, perché non serve conoscenza per attivarla, ed economica, perché oggi ti costa solo 3,74 euro al mese. Il vantaggio è che oltre a una protezione antivirus in tempo reale, una VPN e un Password Manager, questa suite ha altro da offrire.

Pensa, grazie alla modalità Dark Web Monitoring hai un sistema che monitora costantemente e ti avvisa quando vengono trovate le tue informazioni personali sul Dark Web. Questa soluzione è molto importante perché permette a chiunque di agire prima che la situazione diventi troppo grave modificando password e credenziali di accesso a qualsiasi contenuto più o meno importante.

Inoltre, hai anche un Cloud Backup da 50GB per proteggere e archiviare qualsiasi file e documento importante che non dovrebbe mai essere perso o rubato. SafeCam per PC ti avvisa in caso di tentato accesso alla tua webcam e protezione minori gestisce le attività dei tuoi figli per aiutarli a esplorare il web in totale sicurezza.

