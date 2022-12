Scegli Norton 360 per la tua protezione online: subito il 60% di sconto

Trovare una protezione potente per il tuo dispositivo inclusa anche la tua privacy online in un’unica soluzione non è facile. Effettivamente, bisogna ammetterlo, il mercato è quasi saturo di queste applicazioni che promettono miracoli in campo di cybersecurity. Tuttavia è sempre d’obbligo scegliere che ti protegge veramente. Ecco perché dovresti installare Norton 360 Standard.

La sua suite di sicurezza è ricca di funzionalità in grado di mettere al sicuro chiunque e contro qualsiasi minaccia online. Non importa se è emergente o da poco stata realizzata dai cybercriminali. Questo potente antivirus, grazie alla protezione in tempo reale inclusa, le blocca tutte indistintamente, lasciandoti navigare online senza pensieri né preoccupazioni.

Tra l’altro, questo è un ottimo periodo per attivare Norton 360 Standard. Infatti, sottoscrivendo un abbonamento annuale oggi stesso ottieni subito il 60% di sconto. In pratica lo pagherai solo 29,99 euro, invece di 74,99 euro. Una preziosa offerta da far tua per avere il meglio della protezione, ora anche al miglior prezzo.

Norton 360 Standard è la soluzione giusta per la tua sicurezza

Con Norton 360 Standard attivi sul tuo dispositivo una protezione perfetta contro qualsiasi potenziale e pericoloso attacco cybercriminale. Navigare online senza avere attivo un sistema di sicurezza professionale è come giocare a calcio senza portiere, prima o dopo gli avversari metteranno la palla in rete.

Così internet è un covo di pericoli davvero imprevedibili. Grazie a questo antivirus e alle sue potenti funzionalità sarai sempre al sicuro. La tecnologia con Intelligenza Artificiale e Apprendimento Automatico monitora le minacce online in tutto il mondo per proteggerti da virus, malware, spyware e ransomware.

Il Firewall incluso per PC e Mac monitora il traffico di rete inviato e ricevuto sul tuo computer quando sei connesso a internet e blocca il traffico sospetto. Così i tuoi file e dati personali saranno protetti da attacchi dannosi e occhi indiscreti. Puoi anche prevenire perdite dati o errori del disco con il Backup del PC nel Cloud da 10GB.

Inclusi hai anche un Password Manager, una VPN per navigare online in totale anonimato, SafeCam per PC che protegge dagli accessi non autorizzati la webcam e la protezione 100% da virus. Attiva subito Norton 360 Standard e ottieni uno sconto immediato del 60% sull’abbonamento annuale.

