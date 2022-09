Norton 360 in offerta con l'innovativa Dark Web Monitoring: come funziona

Con Norton 360 non solo hai la migliore sicurezza per i tuoi dispositivi e una VPN inclusa nel prezzo per la privacy online, ma anche la possibilità di sfruttare l’innovativa Dark Web Monitoring.

Di cosa si tratta? Dark Web Monitoring è una tecnologia rivoluzionaria di Norton che cerca in automatico le tue informazioni personali nel Dark Web e nei vari forum privati: se vengono trovate verrai immediatamente avvisato.

Tutto questo può essere tuo con uno sconto del 66% che ti permette di risparmiare ben 65 euro sul prezzo di listino se scegli la soluzione Deluxe, la più venduta.

Norton 360: cos’è Dark Web Monitoring e perché è così importante

Partiamo innanzitutto a spiegarti cosa ottieni abbonandoti adesso a Norton 360 Deluxe a soli 29,99 euro per un anno invece di 94,99:

5 dispositivi protetti tra PC, smartphone, tablet e Mac

Protezione assicurata contro spyware, virus, malware e ransomware

50 GB di spazio nel cloud per il backup del tuo PC

Firewall per PC e Mac

Un Password Manager per gestire e memorizzare le tue credenziali sul web

La garanzia di rimborso 100% Promessa Protezione Virus che ti rimborserà per intero se una sola minaccia riuscirà a penetrare le difese di Norton

Una VPN sicura per 5 dispositivi

SafeCam per PC per proteggere la webcam da accessi esterni

Protezione Minori

Dark Web Monitoring

Il Dark Web è una parte sommersa di internet in cui non puoi accedere nemmeno tramite i tradizionali motori di ricerca. Vista la sua natura celata, è il luogo in cui vengono scambiate informazioni, rivendute armi illegalmente e dove in sostanza i criminali informatici provano a fare bottino con i dati che sono riusciti ad ottenere.

Con Dark Web Monitoring sei certo che Norton 360 Deluxe vada alla ricerca delle tue informazioni e ti fa sapere immediatamente se dovesse trovarle, in modo da poter prendere provvedimenti.

Una tecnologia sottovalutata ma enormemente importante, che puoi far tua con uno sconto di oltre 65 euro per un pacchetto completo che include sicurezza e privacy totale per i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.