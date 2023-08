Norton 360 Deluxe: VPN e antivirus a soli 2,5 euro al mese (-70%)

Norton 360 Deluxe è il piano offerto da Norton che include un antivirus completo e un servizio VPN veloce e affidabile. In questi giorni sta facendo parlare di sé per l’ottima offerta lanciata dalla nota azienda specializzata nel campo della sicurezza informatica: il primo anno lo paghi soli 29,99 euro, l’equivalente di 2,5 euro al mese, rispetto a un prezzo di listino di 99,99 euro. E i vantaggi non sono finiti qui.

Norton 360 Deluxe in sconto del 70% ancora per pochi giorni

La protezione dalle minacce online in tempo reale e la navigazione sul web in completo anonimato sono i due principali punti di forza del piano Deluxe. È importante però precisare che non sono gli unici vantaggi di cui puoi disporre scegliendo di attivare questo profilo anziché un altro.

Oltre a ciò, hai la possibilità di sfruttare un potente password manager, con cui gestire le tue password in maniera più agevole e sicura. Insieme alle credenziali di accesso, puoi conservare anche i dati delle tue carte di pagamento, siano essere carte di debito, prepagate o di credito.

Ottieni inoltre il servizio di backup del PC nel cloud, in modo da salvare i file e i documenti più importanti che ti riguardano. Si tratta di un servizio essenziale, dato che può capitare di perdere i dati a causa di un furto, di un ransomware o di un errore dell’unità disco rigido.

Per concludere, con Deluxe ricevi anche notifiche tempestive qualora le tue informazioni sensibili finiscano nel dark web, con utili suggerimenti su come comportarti per difendere la tua privacy.

L’offerta è valida fino al prossimo 7 settembre. Attiva il piano Deluxe del pacchetto Norton 360 per assicurarti un risparmio di 70 euro sul prezzo di listino.

