Norton 360 Deluxe, risparmi 60€ sull'abbonamento con questa offerta

Norton 360 Deluxe è il pacchetto di protezione completa da parte della nota azienda di sicurezza informatica che ti permette di contare su una protezione multilivello per i tuoi dispositivi e la privacy online, grazie ad una VPN dedicata e alla nuova Dark Web Monitoring. Tutto questo può essere tuo in offerta eccezionale a soli 34,99€ per un anno, con uno sconto del 63% sul prezzo di listino.

Norton 360 Deluxe ti promette di proteggere fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire di una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto.

Norton 360 Deluxe, la protezione multilivello per ogni esigenza

Con Norton 360 Deluxe non dovrai più preoccuparti della sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua privacy online. Acquistando l’abbonamento grazie a questo forte sconto puoi contare su:

Protezione delle minacce in tempo reale

Una VPN sicura per navigare in modo anonimo senza tracciamento della tua attività, con tanto di crittografia avanzata per mantenere privati i tuoi dati, come password e conti bancari

Protezione minori per gestire l'attività online dei piccoli della famiglia

Password Manager , uno strumento che ti permette di generare, memorizzare e gestire facilmente password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online.

50 GB di backup del PC nel cloud, in modo da poter salvare file e documenti importanti come misura preventiva

Smart Firewall per PC e Firewall per Mac

Dark Web Monitoring, una nuova tecnologia che monitora e ti avvisa se le tue informazioni personali vengono scovate nel Dark Web

Il prezzo di listino di Norton 360 Deluxe è di 94,99€ all’anno, ma grazie ad uno sconto eccezionale del 63%, puoi farlo tuo a soli 34,99€. Se preferisci, e vuoi andare sul sicuro, è in offerta anche l’abbonamento di due anni, che puoi acquistare a 79,99€ invece di 189,99€. In entrambi i casi, avrai la protezione che ti serve per te e la tua famiglia.

