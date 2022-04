Norton 360 Deluxe: protezione internet e VPN tutto compreso a soli 34,99€

Norton 360 Deluxe è la suite completa di protezione offerta dalla nota azienda di sicurezza informatica che puoi adesso acquistare ad un prezzo di soli 34,99 euro per il primo anno. Il tutto grazie ad uno sconto del 63% applicato sul costo di listino originale di 94,99€.

Se preferisci puoi acquistare anche l’ abbonamento di 2 anni a soli 79,99€: in questo caso viene applicato uno sconto del 57% sul prezzo di listino di 189,99€. In entrambi i casi si tratta di un’offerta da non perdere.

Norton 360 Deluxe: Antivirus, VPN e gestore password tutto in un solo pacchetto

Sì perché Norton 360 Deluxe è una soluzione veramente completa di tutto che risponde ad ogni singola esigenza di utilizzo dei tuoi dispositivi su internet. Con l’abbonamento infatti riceverai i seguenti vantaggi:

Protezione dalle minacce in tempo eale

VPN sicura per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza

sicura per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza Sistema di protezione minori per gestire le attività online dei più piccoli

Password manager , comprensivo di strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password, informazioni su carte di credito, credenziali online in modo totalmente sicuro

, comprensivo di strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password, informazioni su carte di credito, credenziali online in modo totalmente sicuro Backup del PC nel cloud per salvare file e documenti importanti in maniera preventiva fino a 50 GB

nel cloud per salvare file e documenti importanti in maniera preventiva fino a 50 GB Smart Firewall per PC o Firewall per Mac che monitora le comunicazioni tra il tuo computer e altri aiutando a bloccare il traffico non autorizzato

Dark Web Monitoring: una tecnologia che ti avvisa se le tue informazioni personali vengono trovate nel Dark Web

Con l’acquisto di questo piano di abbonamento puoi proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android. Non ti rimane dunque che approfittare di questa incredibile offerta che ti permette di acquistare l’abbonamento di 1 anno a soli 34,99€. Puoi pagare con il metodo di pagamento che preferisci ed usufruire comunque di una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.