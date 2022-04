Norton 360 Deluxe: tutta la protezione che cerchi al 63% di sconto

Con Norton 360 Deluxe non solo proteggi i tuoi dispositivi, ma risparmi anche. Infatti, grazie all'attuale offerta hai un anno di protezione a soli 34,99 euro, invece di 94,99 euro. Stiamo parlando di un incredibile sconto del 63%.

Abbonati subito e alza i livelli di sicurezza per i tuoi dispositivi. Con Norton 360 Deluxe metterai al sicuro la tua privacy online e con Secure VPN potrai effettuare acquisti e visitare siti in tutta tranquillità. Inoltre, grazie al nuovo Dark Web Monitoring, saprai in tempo reale se i tuoi dati sono finiti nel Dark Web o su qualche forum privato e fraudolento.

Norton 360 Deluxe protegge fino a 5 dispositivi tra cui PC, Mac, smartphone o tablet. Un ottimo alleato se devi tutelare anche i tuoi figli che amano giocare online o vedere serie TV e cartoni animati in streaming.

Norton 360 Deluxe in forte sconto: approfitta dell'offerta

Norton 360 Deluxe è la soluzione giusta per chi cerca affidabilità e protezione da un'azienda serie e con esperienza. I prodotti Norton sono davvero unici e, ultimamente, i suoi pacchetti di sicurezza sono sempre molto completi e particolarmente vantaggiosi.

Sottoscrivi oggi stesso un abbonamento a Norton 360 Deluxe e pagherai un anno di protezione solo 34,99 euro, invece di 94,99 euro. Un vero affare, visto quanto offre il pacchetto 360 Deluxe. Scopriamo insieme tutti i vantaggi di questa offerta.

Con Norton 360 Deluxe avrai protezione in tempo reale dalle minacce grazie a:

una VPN privata virtuale senza tracciamento delle attività;

virtuale senza tracciamento delle attività; protezione dei minori con gestione delle attività online dei figli;

con gestione delle attività online dei figli; password manager ;

; backup dei propri dati nel cloud ;

; Smart Firewall per PC e Firewall per Mac;

per PC e Firewall per Mac; Dark Web Monitoring.

Tutto questo è tuo per un anno a soli 34,99 euro, invece di 94,99 euro, 2,90 euro al mese. Si tratta di un'occasione unica e irripetibile che non puoi lasciarti scappare. Quando si parla di sicurezza non bisogna cercare altro, ma bisogna puntare al meglio e questa volta il meglio è anche super scontato.