Norton 360 Deluxe 2024: tuo a 15€ con il Black Friday Amazon

Norton 360 Deluxe 2024 è la nuova versione aggiornata della suite di sicurezza informatica più famosa al mondo. Tra le più sicure, questa offre funzionalità avanzate e all’avanguardia per mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi. Oggi è in offerta speciale a soli 15,99 euro, invece di 59,99 euro. La licenza è di 15 mesi e include la possibilità di attivarla su 5 dispositivi contemporaneamente. Tutto questo grazie alla settimana del Black Friday di Amazon.

Norton 360 Deluxe 2024: sicurezza elevata, app leggerissima

Con Norton 360 Deluxe 2024 ti assicuri una protezione di altissimo livello, ma tramite un’app leggerissima. Compatibile con PC, Mac, Tablet e Smartphone, questo antivirus offre molto più di una semplice protezione informatica. Infatti, questo pacchetto include una serie di funzionalità ottime e inimitabili:

protezione in tempo reale dalle minacce;

Secure VPN ;

; Backup PC in Cloud con 50GB disponibili;

Dark Web Monitoring ;

; SafeCame;

Password Manager ;

; Protezione Minori.

Acquistalo subito a soli 15,99 euro, invece di 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.