Norton 360 Deluxe 2023 in offerta Amazon: solo 18 euro per 5 dispositivi

Amazon.it è in grado a volte di regalarci delle sorprese davvero imperdibili. È il caso della licenza per 15 mesi valida per 5 dispositivi di Norton 360 Deluxe 2023, l’antivirus più venduto, che puoi far tua a soli 18,49 euro grazie ad uno sconto del 69% applicato sul prezzo di listino.

Trattandosi di un codice digitale non dovrai attendere nemmeno la consegna: una volta completato il pagamento, sarà subito recapitato al tuo indirizzo email associato all’account Amazon con tutte le istruzioni del caso.

Norton 360 Deluxe 2023: sicurezza, protezione e privacy totale ad un prezzo ridicolo

Con Norton 360 Deluxe 2023, compatibile con PC, Mac, smartphone e tablet, hai la protezione assicurata contro malware, phishing e ransomware fino a 5 dispositivi.

Puoi accedere alle applicazioni e ai tuoi siti web preferiti a casa o in viaggio in totale sicurezza e anonimato grazie alla crittografia avanzata assicurata dalla VPN integrata.

Incluso nel pacchetto trovi anche un pratico gestore password che ti permetterà di generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online in modo sicuro ed efficenti.

Inoltre, per i più piccoli, puoi contare su strumenti pensati per genitori adatti per creare un ambiente sicuro e confortevole per i bambini che vogliono navigare su internet.

Tutto questo, grazie all’eccezionale offerta di Amazon, ti costa appena 18 euro. Uno sconto incredibile da non lasciarti scappare per niente al mondo.

