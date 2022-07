Norton 360 Deluxe: 1 anno di protezione in offerta a un prezzo ridicolo

La sicurezza avanzata di Norton 360 Deluxe, che comprende persino una VPN dedicata da utilizzare come preferisci, puoi farla tua adesso ad un prezzo veramente interessante. Il primo anno di abbonamento, che copre fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android, lo paghi infatti soltanto 34,99€ invece di 94,99€. Merito di uno sconto del 63% applicato subito al momento dell’acquisto.

Acquistando l’abbonamento risparmieresti dunque ben 60€ su un piano che ti garantisce una protezione avanzata, che include diverse funzioni di ultimissima generazione, tra cui una VPN sicura, password manager e persino protezione dal Dark Web. Adesso ti spieghiamo come funziona.

Norton 360 Deluxe: ecco come ti protegge dal Dark Web e perché dovresti approfittare dell’offerta

Che cos’è il Dark Web? Il Dark Web identifica quella che possiamo definire come una parte sommersa di internet, in cui i normali motori di ricerca non possono accedere. Questo significa, come immagini, che viene sfruttato dai criminali informatici per vendere informazioni come dati personali, indirizzi e-mail inclusi.

Come ti protegge Norton 360 Deluxe da tutto questo? Semplice, la tecnologia inclusa Dark Web Monitoring effettua una ricerca a tutto spiano allo scopo di scoprire se il tuo o i tuoi indirizzi e-mail sono stati messi in vendita sui mercati del Dark Web informandoti tempestivamente.

Solo per questo, dunque, capisci bene come l’abbonamento varrebbe il prezzo che costa, specialmente in offerta. A ciò poi devi aggiungere tutte le funzioni tipiche di un programma di protezione completo:

Protezione contro spyware, virus, malware e ransomware

Backup del PC nel cloud fino a 50 GB

Firewall per PC e Mac

Password Manager

100% Promessa protezione Virus

Protezione Minori

Orario di scuola

Secure VPN fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android

SafeCam per PC

Non ti rimane dunque che approfittare dell’offerta e acquistare un anno di abbonamento di Norton 360 Deluxe a soli 34,99€, con un risparmio del 63% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.