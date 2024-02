Norton 360: antivirus e VPN insieme a meno di 3 €/mese con QUESTA PROMO

Norton 360 è il prodotto del momento per quanto riguarda la sicurezza informatica. Si tratta di un bundle che racchiude diversi servizi messi a disposizione da Norton ai suoi utenti. Chi sceglie Norton 360 può contare su un sistema di protezione contro virus, malware e ransomware, in grado di rilevare e bloccare in automatico il software danno.

In aggiunta, Norton include anche la VPN illimitata, che nasconde l’indirizzo IP dell’utente e consente di scegliere il server d’accesso, per geolocalizzare la posizione in un altro Paese e, quindi aggirare eventuali blocchi all’accesso a siti web e app. Con il bundle di Norton ci sono anche diversi servizi aggiuntivi come, ad esempio, fino a 75 GB in cloud per il backup dei propri dati e il password manager.

Norton 360 è disponibile in più versioni. Il piano Deluxe, in questo momento, è quello più interessante, con uno sconto del 66% che porta il prezzo fino a 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo. Con un costo di meno di 3 euro al mese è possibile utilizzare antivirus e VPN di Norton su un massimo di 5 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS).

Per attivare il bundle è sufficiente visitare il sito ufficiale di Norton, utilizzando il link qui di sotto.

Cosa include e quanto costa Norton 360 con antivirus e VPN

Scegliere Norton 360 significa puntare su un bundle di servizi a prezzo vantaggioso. A disposizione degli utenti troviamo:

il sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio

la Secure VPN con possibilità di geolocalizzare il proprio IP

il password manager

fino a 75 GB in cloud

servizi extra come Dark Web Monitoring e Protezione minori

il browser gratuito Norton Private Browser per Windows e Mac (scaricabile anche senza attivare Norton 360)

Norton 360 Deluxe costa 34,99 euro per un anno (meno di 3 euro al mese), senza vincoli e con protezione per 5 dispositivi. C’è anche la versione Premium che costa 10 euro in più garantendo la protezione di 10 dispositivi.