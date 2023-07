Norton 360: antivirus e VPN in un'unica offerta a prezzo scontato (fino a -65%)

Norton è sempre più un punto di riferimento della sicurezza online: grazie alla suite Norton 360, infatti, è possibile accedere a tutti gli strumenti necessari per proteggere i propri dati durante la navigazione online.

Norton 360: antivirus e VPN per tutti i propri dispositivi

Con Norton 360 è possibile sfruttare:

la protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e hackeraggio

contro virus, malware, ransomware e hackeraggio la VPN illimitata per una connessione illimitata

per una connessione illimitata i servizi Dark Web Monitoring e Protezione minori

fino a 75 GB per il backup dei dati del proprio PC in cloud (lo spazio in cloud varia in base al piano scelto)

Norton 360 è disponibile in tre versioni:

Standard al costo di 29,99 euro per un anno; la protezione è attiva su un solo dispositivo e ci sono 10 GB in cloud per il backup

al costo di 29,99 euro per un anno; la protezione è attiva su un solo dispositivo e ci sono 10 GB in cloud per il backup Deluxe al costo di 34,99 euro per un anno; la protezione è attiva su 5 dispositivi e ci sono 50 GB in cloud per il backup

al costo di 34,99 euro per un anno; la protezione è attiva su 5 dispositivi e ci sono 50 GB in cloud per il backup Premium al costo di 44,99 euro per un anno; la protezione è attiva su 10 dispositivi e ci sono 75 GB in cloud per il backup

Per attivare uno dei piani di Norton è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, disponibile qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.