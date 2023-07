Norton 360: antivirus e VPN in un unico abbonamento da meno di 3 euro al mese

Norton è da anni un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica: con Norton 360 è possibile accedere a un bundle ricco di servizi, pensato per proteggere tutti i dispositivi dell’utente. L’abbonamento proposto da Norton, infatti, include l‘antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche oltre alla VPN illimitata, con possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese. C’è anche dello spazio cloud, fino a 75 GB, per il backup sicuro del proprio PC.

Norton 360 costa appena 34,99 euro per un anno e, quindi, comporta una spesa inferiore ai 3 euro al mese. L’offerta riguarda Norton 360 Deluxe che include tutti i servizi citati in precedenza, garantendo la protezione per 5 dispositivi in contemporanea. Scegliendo la versione Premium, invece, è possibile estendere la protezione a 10 dispositivi con un costo di 44,90 euro al mese. In entrambi i casi, non ci sono vincoli di rinnovo.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Norton e richiedere l’attivazione.

Norton 360: antivirus e VPN in un’unica offerta

Con Norton 360 è, quindi, possibile massimizzare la sicurezza e accedere a Internet proteggendo sia i propri dispositivi che i propri dati grazie a:

l ‘antivirus è in grado di riconoscere e bloccare il software dannoso in tempo reale, neutralizzando qualsiasi tipo di attacco al dispositivo dell’utente

la VPN permette di rendere anonimo il traffico Internet, geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese e accedere alla rete senza tracciamento

Come evidenziato in precedenza, i vantaggi possono essere sfruttati su più dispositivi: Norton 360 Deluxe dal costo di 34,99 euro, quindi meno di 3 euro al mese, copre fino a 5 dispositivi mentre Norton 360 Premium dal costo di 44,99 euro copre fino a 10 dispositivi (tra PC Windows, macOS, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad). Per scegliere il piano da attivare è possibile seguire il link qui di sotto in modo da accedere subito al sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.