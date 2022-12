NordVPN è VPN e Antivirus in un'unica soluzione con 3 mesi gratis

Prima o poi capiterà anche a te di finire vittima di hacker e cybercriminali. Noi speriamo che non sia così, ma le probabilità sono sempre più elevate vista la mole di truffe online, malware e minacce in circolo su internet. Se non vuoi cadere nella loro trappola perdendo per sempre privacy, dati e sicurezza affidati a NordVPN.

Questa soluzione integra una potente VPN e una funzionalità che funge da ottimo Antivirus. Una volta installata la sua app sui tuoi dispositivi, le tue informazioni personali e la tua identità digitale saranno completamente protette da uno scudo invalicabile. Navigherai con tranquillità sicuro che niente e nessuno potrà utilizzarti per doppi fini.

Approfitta oggi stesso dell’Offerta di Natale. Attivando il piano di 2 anni ottieni uno sconto del 63% e 3 mesi gratis di protezione in più. Affidandoti ai professionisti della sicurezza online potrai gustarti ogni angolo del Web senza il timore di subire attacchi o di finire in vendita sul Dark Web.

Come funziona NordVPN

Vediamo ora come funziona NordVPN e scoprirai perché si tratta di una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Prima di tutto i suoi server forniscono un tunnel crittografato in grado di garantire la tua navigazione al 100% anonima. Senza alcun dubbio tutte le tue informazioni rimangono al sicuro e anche il tuo indirizzo IP nascosto.

Poi hai a disposizione la funzionalità ThreatProtection. Questa agisce al pari di un antivirus bloccando qualsiasi minaccia tenti di violare la tua privacy e i tuoi dispositivi. In pratica si tratta di uno scudo potente contro hacker, tracker, malware, aziende commerciali e annunci pubblicitari. Nessuno potrà sfruttare i tuoi dati per i propri scopi.

Per finire, grazie ai suoi 59 server posizionati in diversi Paesi avrai accesso a tutto il Web senza limitazioni né censure. Questo ti permetterà di guardare contenuti streaming e visitare siti che in certi Paesi sono banditi o che fuori dall’Italia non sono disponibili. In più, con NordVPN anche la velocità sarà ottimizzata rendendo la tua connessione più fluida e performata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.