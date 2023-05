NordVPN: scopri il vantaggio di cambiare posizione virtuale quando vuoi

Attiva oggi stesso NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra. Grazie a questo provider ti assicuri il massimo della sicurezza e della privacy. Tra le tante funzionalità incluse, la VPN in questione ti permette di cambiare posizione virtuale tutte le volte che voi, abbinandoci anche un Indirizzo IP Dedicato. Scopri il vantaggio di questa possibilità e come sfruttarlo al meglio.

Per prima cosa ti consigliamo di scegliere l’abbonamento biennale che si trova in promozione a un ottimo sconto e con un interessante regalo. In pratica ottieni una licenza VPN per 27 mesi con 3 mesi aggiuntivi gratis. Poi assicurati di installare la sua app multidispositivo, disponibile per tutti i sistemi operativi esistenti, sui tuoi dispositivi. Ne puoi proteggere fino a 6 contemporaneamente.

Una volta fatto questo, accedi utilizzando le credenziali inserite al momento dell’acquisto. Entrando nel menù puoi quindi avviare NordVPN in pochissimi secondi con un tap. Da qui hai due possibilità. Primo, lasciare che sia la VPN a decidere quale server scegliere per la tua connessione in base a ciò che stai facendo online e alle migliori condizioni di velocità, stabilità e performance possibili.

Secondo, decidere tu il server al quale connetterti per navigare online, guardare contenuti in streaming, effettuare download, giocare e molto altro ancora. Sì, perché per ogni attività è possibile scegliere server e posizione virtuale specifici. Entriamo nel dettaglio di questa opportunità interessante e molto vantaggiosa.

NordVPN: decidi tu server e posizione virtuale

Iniziamo subito con una funzionalità eccellente. NordVPN ti permette di scegliere un Indirizzo IP Italiano Dedicato con Server a Milano. Una soluzione di questo tipo offre dei vantaggi specifici. Innanzi tutto ottieni un accesso sicuro ai server aziendali, prevenendo così l’accesso non autorizzato a sistemi sensibili. In questo modo gli utenti accedono a un sistema solo se il loro IP corrisponde a uno presente nella whitelist stabilita dall’amministratore. Poi hai pagamenti online sicuri, eviti le blacklist e ti dimentichi dei captcha.

Un altro vantaggio di decidere tu la posizione virtuale è la possibilità di accedere a tutti i contenuti del web senza censure né georestrizioni da qualsiasi parte del mondo. Pensa a quanti contenuti streaming oggi ti stai perdendo perché disponibili solo da determinati Paesi. Accedendo a un server posizionato in quell’area geografica puoi liberamente guardare film, serie TV, show e tanto altro altrimenti inaccessibili.

